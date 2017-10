El Gran Show: ¿Vania Bludau se siente como una de las favoritas? [VIDEO]

Vania Bludau dijo que no se siente favorita, a pesar de que durante dos semanas ha ganado el premio de los mejores pasos en ‘El gran show’.



“No me siento favorita, yo llegué hecha una mazamorra, poco a poco he ido agarrando forma, ahora ya soy un pudín, ja, ja. La competencia es fuerte y hay que ensayar duro”, dijo Vania Bludau.



Asimismo, Vania Bludau reveló que se encuentra feliz en Lima y no tiene una fecha de regreso a Miami.



Hay que mencionar que Vania Bludau habló hace poco de su relación con Frank Dello Russo, quien según contó es un chico "chapado a la antigua".



"Él es chapado a la antigua, por él chambea todo el día y yo soy la princesa y me hago las uñas y los pies, pues no soy así. Estoy acostumbrada a ganar mi plata, a pagar mis cosas. Yo de un hombre no dependo”, comentó Vania Bludau.



