Vania Bludau: "No hay forma de que mi hijo nazca en Perú porque radico en Estados Unidos hace 4 años"

¡No seguirá los pasos de nuestras celebridades de Chollywood! La modelo Vania Bludau descartó que su boda con su novio Frank Dello Russo vaya a ser televisada.



“Mi boda será en Lima, sé que soy un personaje público, pero siempre me ha gustado tener mis cosas privadas solo para mí. Voy a mostrar lo que quiera mostrar, pero no habrá cámaras ni será televisada”, comentó Vania Bludau.



Comentaste que planeas encargar tu primer bebé tras la boda... ¿Te gustaría que tu hijo nazca en Perú?

No, porque radico en los Estados Unidos hace 4 años y mi novio es estadounidense. No hay forma de que mi niño nazca aquí.



¿Deseas una familia numerosa?

Sí. Me gustarían 3 o 4.