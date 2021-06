Ingeniero Bailarín denuncia a Vania Bludau por ‘discriminación’ al no querer tomarse foto con él

Una nueva polémica se ha generado en la farándula. Yeiner Pinedo, el popular Ingeniero bailarín, denunció a través en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él en el programa ‘Mujeres al mando’.

Según contó El ingeniero bailarín, Vania Bludau no tuvo formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él y preció que ella le pidió que no le tocara el hombro para evitar el contagio del coronavirus.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘put... que asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú', le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó el Ingeniero Bailarín.

Ingeniero Bailarín denuncia a Vania Bludau por ‘discriminación’

Asimismo, el pintoresco personaje indicó que se sintió sorprendido con la reacción de la modelo. “Yo me quedé ‘what’, luego llegaron sus amigos de más clase social, sus amigos de la alta sociedad y se tomaban fotos con ella”, añadió.

Finalmente, señaló que no cree que la reacción de Vania Bludau se haya debido a un tema de contagio pues, según señala, ella luego se tomó fotos con sus amigos de manera muy cercana.

“Primero me dijo ‘no quiero que me agarres por el tema del covid’, pero en el programa no tenía mascarilla, luego llegaron sus amigos de alta alcurnia y se tomaba fotos, se reían, carita con carita. ¿Dónde está lo que ella dijo que no quería que la agarren por el tema del covid? Otra alucinada más. Desubicada total”, indicó.

