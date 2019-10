Vania Bludau y Janet Barboza discutieron en 'Válgame' por haberse burlado de sus cirugías en el rostro 

Janet Barboza respondió ayer a Vania Bludau en el programa ‘Válgame’, por haberse burlado de su edad en las redes sociales. La ‘Rulitos’ afiló su lengua y le dijo que haberle puesto puntaje a sus exparejas y compararlos con verduras era algo malcriado y lumpenesco, y que a ella nadie la podrá señalar de que estuvo con fulano o mengano.



“Una mujer puede salir con los hombres que le provoque, pero es malcriado y lumpenesco ponerles nota o compararlos con verduras. Yo no tengo problemas con ella (Vania Bludau), sus insultos los tomo con ligereza, pero de mí nadie puede decir que estuve con ‘fulano o mengano’. Tus opiniones han sido muy baratas, yo tuve parálisis facial y querer descalificarme así es inmaduro”, precisó.



En tanto, Vania Bludau dijo que respetaba su opinión, “pues me va y me viene lo que diga, pero me da pena que la señora haga un hashtag para que se hable de mí. Y sí, creo que las cirugías demuestran la inseguridad”, agregó la modelo.



En otro momento, prefirió no ahondar en el tema del ‘Loco’ Vargas, enfatizando que respondía como la canción de Thalía: “no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó”.

Además, dijo que algunos de los mencionados en ‘El valor de la verdad’ la han llamado para reírse porque les ha parecido gracioso, pero otros se han molestado “y creo que me quieren mandar la moto”, señaló Vania Bludau, quien ya se encuentra en Miami.



HABLA EL PAPÁ



Asimismo, su padre Hans Bludau negó que la haya golpeado en repetidas oportunidades.



“No es cierto, solo una vez le levanté la mano cuando me faltó el respeto. Luego ella andaba siempre besándose con chicos y decidió irse de la casa”, detalló.



Como respuesta, Vania Bludau aclaró que su padre la abandonó a los 5 años, que no está loca para inventar lo que dijo, lo ha perdonado de corazón, pero no tiene mayor relación con él.



Papá de Vania Bludau declaró en Válgame. (Video: Latina)