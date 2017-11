Karen Dejo a Vania Bludau: "Hay personas a quienes les gusta hacer reality, en cambio otras trabajamos” [VIDEO]

Vania Bludau y Karen Dejo protagonizaron una acalorada discusión, durante la última gala, que se originó porque la expareja de Christian Domínguez optó por apoyar a Brenda Carvalho y Leslie Shaw, que estaban en sentencia.

“Si lo hice es porque tengo mucha afinidad con ellas”, precisó Vania Bludau. En tanto, Karen Dejo no tardó en reprochar a Vania, a quien le dijo que su molestia era porque no podía bailar con el cubano Oreykel Hidalgo.

“El problema con Vania ha sido por Oreykel. Cada una es libre de hacer con su vida lo que quiera, mi decisión es no hacer show. No me importa enfrentarme con nadie en una pista de baile... pero para pelear se necesitan dos. Hay personas a quienes les gusta hacer reality, en cambio otras trabajamos”, sostuvo Karen Dejo.

Ante eso, Vania Bludau negó que su distanciamiento con Karen Dejo sea por Oreykel. “Jamás he tenido problemas por hombres, yo no peleo por uno, así que no me metan en esas cosas”, acotó.

ENCARÓ A VANIA

En tanto, Lucas Piro no tuvo reparos en encarar a Vania y salir en defensa de su pareja. “Desde hace dos semanas lo único que quieres es una rivalidad. Preocúpate por hacer bien tu trabajo”, le dijo Lucas a Vania Bludau. Sin embargo, Gisela Valcárcel interrumpió al argentino para pedirle que no se meta.

“No voy a consentir que un hombre empiece a juzgar el comportamiento de una mujer, no lo voy a permitir”, expresó Gisela Valcárcel a la actual pareja de Karen Dejo, el argentino Lucas Piro.

De otro lado, Vania Bludau pidió que no la vinculen con su bailarín Ítalo Valcárcel, porque él está enamorado de Melissa Klug. “A él lo veo super enamorado, me friega que me molesten, porque ya no me invitan a salir”, acotó.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.