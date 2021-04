DESTROZADA. Así se mostró la ex chica reality Vania Bludau en sus redes sociales al anunciar el fallecimiento de un familiar muy cercano, a quien consideraba como su padre. Según contó, su tío Eduardo perdió la vida a consecuencia del coronavirus.

“Se supone que debo aceptar que ya no estás... pero se me hace difícil. Gracias ti tenía a quien abrazar por el día del padre”, escribió la novia de Mario Irivarren, quien ahora se encuentra en Estados Unidos.

Asimismo, hizo rendirle un homenaje a su familiar con fotos de ambos en diferentes etapas de su vida, desde cuando era una bebé hasta la actualidad. “Gracias por darme todo el amor de padre que necesité”, agregó en sus historias de Instagram.

“Descansa en paz tío Eduardo. En mi corazón estarás por siempre”, añadió Vania Bludau, quien en otra publicación arremetió contra el coronavirus, enfermedad que se llevó a su familiar. “Covid de mierd...”, escribió.

VANIA DENUNCIA ACOSO DE LA PRENSA

Antes de viajar a Estados Unidos, Vania Bludau usó sus redes sociales para denunciar a la prensa por acosarla en todo momento. “Estoy también un poco fastiada porque yo ya no entiendo el acoso y digo acoso porque ya me parece a mí acoso de que esten parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, dijo la novia de Mario Irivarren en Instagram.

Asimismo, aseguró que los periodistas ‘venden humo’ porque ya muchos sabían que se iba de viaje. “Yo ya tenía que irme pues ¿no? Estoy dos meses acá”, agregó en sus historias.

Por su parte, Magaly Medina le aclaró que no son sus urracos quienes le hacen la guardia fuera de su casa en Lima. “No sé a qué acoso se refería porque por lo menos yo, en lo que respecta a mi programa, tú no estás en nuestra agenda. Con nosotros no es”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme en su programa del pasado lunes.

La Urraca se burló de la novia de Mario Irivarren y la calificó de ‘pobrecita’ por haber denunciado el acoso en sus redes. “Ya es una celebritie. Ya se ha alucinado Kim Kardashian con todos los paparazis siempre pendiente de lo que hace. No Vania”, dijo Magaly.

TROME | Vania queda en shock al descubrir que Janet Barboza tiene a Mario Irivarren como fondo de pantalla

