NO AGUANTA PULGAS. Vania Bludau expresó su molestia en redes sociales tras el ampay que emitió Magaly Medina donde es relacionada con “un hombre musculoso”.

Vania Bludau publicó una historia donde cuestiona que no publiquen videos en donde sale con amigas y amigos. La modelo considera que el ampay busca vender una imagen que no es cierta, es decir, que tiene un nuevo amor. “¿What? Cuando salgo con amigos y amigas no filman uhh”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Vania Bludau fue captada con un muchacho, almorzando juntos en un restaurante y manejando bicicleta en Miami, donde actualmente radica. En imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme se pudo ver a la exchica reality acompañada por este misterioso sujeto de barba.

Tras el almuerzo, ambos se subieron a sus bicicletas y recorrieron algunas de las vías de la conocida ciudad del estado de Florida. En ese momento uno de ‘los urracos’ saluda a Vania Bludau, quien se mostró sorprendida por su presencia.

Vania Bludau se molesta por ampay donde la relacionan con musculoso (TROME)

