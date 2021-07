Ante la acusación del ‘Ingeniero bailarín’ Jainer Moisés Pinedo de discriminación contra la conocida modelo Vania Bludau, Magaly Medina se pronunció en defensa de la exchica reality y criticó al ingeniero más conocido de las redes sociales, según ella, ‘por querer hacer un circo para llamar la atención’. “Este chico no tiene más talento que bailar la única canción por la que se ha paseado por todos los canales”, consideró ‘la Urraca’.

MÁS INFORMACIÓN: INGENIERO BAILARÍN ACUSA DE DISCRIMINADORA A VANIA BLUDAU

Para Magaly Medina, el Ingeniero bailarín quiere ganarse titulares de la prensa, haciéndose el ofendido. “Está haciendo todo un circo para llamar la atención”, afirmó.

La periodista consideró que el propio Ingeniero bailarín debería pedir disculpas a Vania Bludau. “Ya se desubicó, de frente llegó a Chollywood y aprendió todo lo malo. Ojalá se retracte porque a una mujer no se le toca”, afirmó.





TROME | Magaly Medina jala las orejas al ingeniero bailarín (Magaly TV, La Firme)

Para la conductora de Magaly TV el Ingeniero ‘ya se desubicó' y afirmó que nadie tiene derecho a tocar a una mujer así sea para una foto y que los complejos ‘los tiene en su cabeza’. “En sus argumentos no tiene razón, yo hubiese hecho lo mismo (que Vania Bludau)”, aseveró.

LA DENUNCIA DEL INGENIERO BAILARÍN

El Ingeniero bailarín volvió a saltar a las primeras planas, al denunciar en sus redes sociales que Vania Bludau lo discriminó por negarse a tomarse una foto con él, durante una visita al programa mujeres al mando.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me vio con esa manera de como ‘quién eres tú’, le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, denunció el ingeniero.

LA RESPUESTA DE VANIA BLUDAU AL INGENIERO BAILARÍN

Ante las repercusiones de la denuncia del Ingeniero bailarín, Vania Bludau compartió un mensaje en su Instagram descartando las acusaciones y pidiéndole que se rectifique por haberla acusado de discriminación.

“Hay que tener cuidado porque esto sí es difamación, a causa de estas acusaciones en este momento estoy recibiendo tanto odio que es preocupante. Seguiré esperando que se retracte porque uno no puede andar en la vida inventando y tirando adjetivos que se imagina”, escribió Vania Bludau sobre el Ingeniero Bailarín.