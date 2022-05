FUERTE Y CLARO. Korina Rivadeneira confesó que se ha comunicado con Vania Bludau para preguntarle sobre sus últimas declaraciones que dejan mal parado a Mario Irivarren con respecto a supuesto maltratos. La modelo venezolana dio detalles y sorprendió a los conductores de ‘América Hoy’.

En medio de la controversia por la ruptura entre Mario y Vania, la venezolana Korina Rivadeneira contó que habló por teléfono con su amiga y confesó que está afectada por la última relación sentimental que ha tenido.

“ Vania está muy afectada y no sabemos lo que está pasando , sería bueno invitarla al programa ‘América Hoy’ y yo estoy segura de que ella está viendo porque he tenido una conversación con ella anoche y le he preguntado qué está pasando”, inició diciendo.

En ese sentido, la pareja de Mario Hart reveló que le recomendó a Vania Bludau que tome las medidas legales contra Mario Irivarren, siempre y cuando haya existido algún tipo de agresión o maltrato.

“Obviamente, no me ha dicho que es un tema que ella ni siquiera sabe cómo manejar, entonces sé que está pasando algo y yo lo único que pude aconsejarla fue ‘si fue algo muy delicado, toma acciones legales’ . Ojo, yo no sé qué pasó, pero si fue algo muy delicado, le recomendé tomar acciones legales, sino, es mejor no decir nada a la prensa porque sucede lo que está pasando ahora. Yo solamente estoy suponiendo como todos en base a lo que ella ha dicho y le he dado un consejo persona l”, sentenció.

Korina Rivadeneira recomienda a Vania Bludau tomar acciones legales contra Mario Irivaren https://www.americatv.com.pe/noticias/

KORINA RIVADENEIRA ECHA A MARIO IRIVARREN

En confesión con el programa ‘América Hoy’, Korina Rivadeneira señaló que, durante un viaje a Colán, fue testigo de algunas actitudes de Mario Irivarren que no le agradaron, pero que serían propios del carácter del exguerrero.

“Siempre los vi muy bien, por ahí uno u otro comentario que a mí no me gustaba por parte de Mario. Todas las personas que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter difícil y es tosco al hablar”, dijo Korina Rivadeneira.