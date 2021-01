Vania Bludau reveló, a través de un video en sus redes sociales, que Mario Irivarren no había cambiado porque seguía siendo renegón.

“Lo que pasó es que casi perdimos el vuelo (a Colorado), aquí mi querido tormento es un verdadero tormento, era falso todo eso de que ya había cambiado, que no renegaba, no saben lo que me hizo. La única que ha mantenido la calma en esta relación soy yo, tuve que manejar el auto porque el muchacho se bloqueó”, dijo Vania en sus historias de Instagram.

“Mario se olvidó su casaca, nos pasamos tres salidas en la autopista. Estamos pasando por seguridad y la información del check in de Mario no coincidía con la de su pasaporte... no puedo creer (todo lo que pasó)”, añadió Vania.

Como se sabe, Vania y Mario cumplieron hace unos días su primer mes de relación y lucen súper enamorados.