CONTINÚAN LAS CRÍTICAS. El comediante Carlos Álvarez no es ajeno a todas las críticas que recien Mario Irivarren y Vania Bludau por amenazar a policías que los intervinieron por realizar reunión en Punta Hermosa. Es por esta razón que prepara una parodia para su programa “La Vacuna Electoral”.

En las imágenes se ve a dos cómicos que trabajan junto a Carlos Álvarez, ellos interpretan a “Vaina Bludu” y “Mamario Elquebarre”. Ambos se burlan de las amenazas que le hicieron los modelos a la policía.

“Soy el capitán Cueva, ¿a quién le han ganado ustedes’, ¿quiénes son?, ¿qué se creen? Ya están viejos para hacer el ridículo (…) Así que a ti mamita te gusta la playa, ¿no? Te voy a mandar a Ticlio en bikini para que aprendas lo que es el frío, y respetes el trabajo de la policía”, se le escucha decir a Carlos Álvarez en el avance de la parodia.

Como se recuerda, el fin de semana pasado, Vania Bludau y Mario Irivarren realizaron una reunión en la casa de playa que alquilan en Punta Hermosa. Los efectivos policiales se acercaron hasta el lugar para intervenirlos.

Fue en ese momento que Vania Bludau y Mario Irivarren mostraron su peor rostro. La modelo amenazó a la Policía con mandarlos a Ticlio. Mientras que modelo les pidió que se retiren de mala manera.

“Yo me veo y siento verguenza de mí. Creo que me conocen y saben las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado en mis actitudes, no me siento orgulloso para nada”, dijo el chico reality en entrevista con Rodrigo González.