HACE MEA CULPA. Vania Bludau rompió su silencio luego de las bochornosas imágenes difundidas anoche en Magaly Tv La Firme, donde ataca a efectivos policiales que la intervinieron en Punta Hermosa y los amenazó con ‘mandarlos a Ticlio a pasar frío’.

“La calentura del momento llevó a que todo se saliera de nuestras manos (...) Mi reacción fue la peor que tuve. Se me salió de las manos. No tuve calma ni control para afrontar la situación”, dijo la pareja de Mario Irivarren en declaraciones a Amor y Fuego.

Sin embargo, aseguró que las imágenes del programa de la Urraca no están completas y que siempre van a sacar noticias en contra de las personas que trabajan en la televisión. “Sé que me pueden denunciar por desacato, pero a mí también me dijeron muchas cosas que no están en las imágenes, pero eso no importa”, agregó.

En ese sentido, aclaró que no hubo fiesta en la casa donde pasan la cuarentena y que todas las personas presentes viven en el mismo inmueble, solo que había música por un parlante que había en la terraza y por eso llamaron la atención de las autoridades.

“Estoy recibiendo mil comentarios, no quier hacerme la víctima, apechugo la situación porque sí fui injusta al reaccionar así y no puedo decir nada más porque ya todo está dicho”, agregó Vania Bludau.

