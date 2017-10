¿Vania Bludau teme a Melissa Klug? [VIDEO]

Vania Bludau dijo que tiene miedo de la ‘química’ que pueda tener con Ítalo Valcárcel en la pista de baile, porque podría despertar los celos y molestia de Melissa Klug.



“Me da miedo bailar con Ítalo porque te imaginas que agarre esa ‘química’ (que tenía con Oreykel) con Ítalo bailando... pucha, Melissa Klug podría venir como la brava del Callao, no mentira”, dijo Vania Bludau.



“Los he visto (a Melissa e Ítalo) en la temporada anterior... Yo normal voy a bailar, voy a dar todo de mí, pero no sé cómo las otras personas van a reaccionar... yo estoy nerviosa, no quiero tener problemas con Melissa Klug”, añadió Vania Bludau.



Incluso Vania Bludau comentó que ya había recibido algunos consejos para tener una buena relación con Melissa Klug.



“Ya me han dicho que primero, antes de que empiecen mis ensayos de la gala, que la llame y me tome un tecito, un postrecito con ella”, indicó Vania Bludau.

baile de Vania Bludau

De otro lado, Vania Bludau confía en que hará un buena dupla con Ítalo. “En realidad, no lo he visto bailando con Melissa Klug, pero creo que no ha dado su cien por ciento. Parece que baila muy bien, porque me lo han dicho”, manifestó.



Por último, confesó que lloró cuando Oreykel eligió a Karen. “Lloré el lunes, de rabia, de pena, de cólera”, finalizó Vania Bludau.