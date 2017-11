Vania Bludau no se mete en relación de Melissa Klug e Ítalo Valcárcel

Vania Bludau aclaró que no hay ningún problema con Melissa Klug, y que si hay ‘química’ con Ítalo Valcárcel, en la pista de baile, es porque está haciendo su ‘chamba’.



“Todo está bien, estamos ensayando porque tenemos un nuevo baile que presentar. Es un género que no habíamos bailado, pero me gusta y le vamos a poner toda la actitud”, afirmó Vania Bludau.



¿Crees que esos comentarios puedan afectar a Melissa Klug?

No, nosotros ensayamos chévere todos los días. Él está bien con ella, la ama y yo vengo a hacer mi chamba.



De otro lado, Ítalo Valcárcel dijo que solo tiene una amistad con Vania Bludau, y la única ‘química’ que existe es por el baile.

“Mi corazón está ocupado, amando a Melissa Klug. Me incomoda un poco que sigan con eso (involucrarlos)”, dijo Ítalo Valcárcel.

Reyes del Show: Vania Bludau

