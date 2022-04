Vania Bludau se pronunció luego que se viralizaran unas expresiones que respondió en Instagram cuando sus seguidores le preguntaron cuál era su tipo de hombre ideal. La modelo aseguró que debían ser inteligentes y amenos y que el único que había cumplido con ese requisito era quien significó su ‘única relación seria’, con Frank Dello Russo, ninguneando así a Mario Irivarren, su última pareja.

A través de sus historias de Instagram, Vania negó que haya ‘multiplicado por cero’ a su ex. “Les cuento que relación seria significa que has convivido, que te ibas a casar. Por eso es que no he mencionado ninguna de mis otras relaciones, así que take it easy, tranquilos...”, explicó.

Vania Bludau explicó qué quiso decir con que la única ‘relación seria’ que tuvo fue con Frank Dello Russo, negandó así que haya ‘multiplicado por cero’ a Mario Irivarren.

VANIA BLUDAU DEJÓ DE SEGUIR A MARIO EN IG

Amor y Fuego descubrió que Vania Bludau dejó de seguir a Mario Irivarren en Instagram y le preguntó al chico reality por su sentir. “Para mí el tema de las redes es irrelevante , eso de seguir o dejar de seguir, nunca me ha generado mayor importancia. Tengo gente en mi Instagram que no conozco, que ya no frecuento o gente con la que me peleé hace años y ahí siguen”, acotó.

Asimismo, sobre la decisión de su ex, dice que la respeta. “Son posturas distintas, tema de cada uno, a mí me da.... no cambia en nada”, agregó.

