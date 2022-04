QUÉ FUERTE. Vania Bludau usó sus redes sociales para mandarle tremendo misil a su expareja Mario Irivarren, con quien terminó hace algunos meses aunque ninguno de los dos quiso dar explicaciones de su inesperada ruptura.

A través de sus historias de Instagram, la modelo contestó varias preguntas de sus seguidores, entre las cuales destacó una que le consultaba qué le llama más la atención en un hombre. “Creo que más que lo físico, a mí me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser en una conversación”, dijo la exchica reality.

Sin embargo, la polémica surgió cuando aseguró que la única relación formal que tuvo fue con Frank Dello Russo, multiplicando por cero a Mario Irivarren. “ La única relación seria que he tenido, la cual casi llego al altar, cumplía con varias de esas cualidades en su momento” , acotó para sorpresa de sus fans.

MAGALY CHANCA A VANIA

Magaly Medina no se quedó callada y lamentó que Vania Bludau haya ninguneado de esa manera a Mario Irivarren, cuando antes se mostraba enamoradísima del guerrero.

“ A Mario lo redujo a la categoría de piqueíto, de snack , de amor de verano, quiere decir con eso también que él no era ni inteligente, ni tenía una conversación interesante. Vania Bludau qué tal rabia para contestar y ningunear así a Mario, el chico tendrá músculo, quien sabe quizá no una conversación interesante, quizá no muy inteligente, pero algo bueno tendría porque ella lo miraba embobada”, reaccionó la urraca en su programa.

Vania Bludau aseguró que Frank Dello Russo fue la única persona con quien tuvo una relación formal y que cumplía todas las cualidades que ella admira en un hombre, como ser inteligente e interesante.

