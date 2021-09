Vania Bludau dijo que su relación con Mario Irivarren marcha viento en popa, pero el ‘guerrero’ sabe que ella no le perdonaría una infidelidad y aprovechó para aclarar que no tiene problemas con Diana Sánchez, con quien participa en ‘Reinas del show’.

“Todo está bien entre nosotros, tenemos una relación estable, pero Mario sabe muy bien que jamás perdonaría una infidelidad”, dijo Bludau.

Se comentaba que no tenías una buena relación con Diana Sánchez, ¿son amigas?

Siempre se dicen muchas cosas, pero en televisión, más que una amistad, existe compañerismo y respeto, ante todo. Considero amigos a las personas que conozco desde que tengo cinco años, amigos de la infancia.

Tus compañeras dicen que te falta despegar, ¿qué opinas?

Mis compañeras tienen su propia opinión, yo estoy tranquila, dando todo de mí gala a gala, pero cuidándome siempre para no lesionarme, no me gustaría salir de competencia como pasó con Emilia (Drago).

Te gustaría enfrentarte en un versus... ¿con quién?

Con cualquiera de las chicas que la producción elija, sería un reto personal y también para mi contrincante.

Este sábado llegan en sentencia Lady Guillén y Melissa Paredes. ¿Quién crees que se quede en la competencia?

Creo que Melissa seguirá en competencia porque este sábado es por votación del público y ella tiene más seguidores en las redes sociales que Lady. En el tema del baile está para cualquiera de las dos, han recibido los mismos puntajes, por eso ambas están en sentencia.

¿Cómo llegas a la cuarta gala de ‘Reinas del show’?

Esta semana he ensayado mucho, el baile principal de mi gala está quedando bonito para que el público disfrute de mi presentación. La producción nos ha puesto un reto a todas las participantes, así que a darle con todo. Me gustaría llegar a la gran final, pero sé que la competencia está durísima.

TE PUEDE INTERESAR

Pareja de Greisy Ulloa ahora trabaja como fiscalizador y es captado en pelea con comerciantes de Gamarra

Janet llora EN VIVO al revelar que se perdió la infancia de su hija por trabajar: “Me arrepentí en el alma”

Hijito de Paula Manzanal estudiará en el mismo colegio que los hijos de Messi: ¿Cuánto cuesta la mensualidad?