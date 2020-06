Tras confirmar hace algunas semanas que rompió su compromiso con el abogado Frank Dello Russo, Vania Bludau confesó que es una mujer ‘intensa’ en el amor, cuando se trata de ir conociendo al galán que empieza a cortejarla.

En medio del programa online que lanza los fines de semana con Brenda Carvalho, Carla Chuiman y Jazmín Pinedo, la modelo reveló cómo es la forma en que se comporta cuando anda flechada por ‘Cupido’.

“Yo soy muy intensa. Ese es mi problema, ahora ya sé por qué tengo tantos ex, voy muy rápido, estoy ahí de intensa y al final miren lo que me pasa”, reveló durante la segundo emisión de 'Las Inconfesables’.

Asimismo, se animó a entrar en detalles de cuáles son sus dudas cuando está en el inicio del coqueteo para una posible relación sentimental. “Yo soy así, pasa un día (en que no me habla) y ya me estoy muriendo”, reveló la también bailarina.

Finalmente, contó que está interesada en un caballero pero al parecer el hombre que le roba suspiros juega al misterio y a veces le hace creer que no está interesado en ella. “Me está pasando algo así. Lo que pasa es que yo, Vania, no estoy acostumbrada a que me ‘choteen’, y no saben cómo me enerva la paciencia. Hay un chiquito por ahí como que está y no está, a veces como que me ‘florea’ y después nada de nada”, afirmó.

