Vania Bludau tras ganar en Reinas del Show: "Cuando llegue a Estados Unidos tengo que comenzar a grabar un reality"

Vania Bludau derrochó talento en la final de ‘Reinas del show’ y se consagró como la mejor en la pista de baile de Gisela Valcárcel gracias a la preferencia del público.



Ella obtuvo 47 % de los votos de sus seguidores y se llevó 25 mil soles de premio. El segundo lugar fue para Korina Rivadeneira.



“Es un sueño hecho realidad, estoy feliz de haber ganado, no lo puedo creer. Quisiera haberme llevado una copa, pero aquí tengo la corona, estoy superfeliz con el público por haber votado por mí. Estoy emocionada”, sostuvo Vania Bludau tras la coronación.



¿A quién le dedicas este logro en tu carrera?

A mi mamá, ella es mi reina. Como lo dije, ella viene acompañándome desde la primera gala que tuve en el 2013. Siempre me propuse ganar. Me encantaría volver (al reality) en otra oportunidad, si es posible, y seguir dando cara. Esta fue mi revancha, aún no lo asimilo, cada baile que he tenido que hacer... es impresionante.



¿Y tu prometido Frank no pudo venir?

Él se quedó en Miami porque tiene trabajo y un horario normal. Pero me deseó lo mejor y justo ahora me está llamando (suena su celular). Antes del programa, me dijo: ‘Te amo, mi amor. Estoy viendo con tu hermano, a celebrar’.



Te vemos muy tranquila...

Todo el mundo me dice por qué estás tranquila. Ya me ha pasado en galas anteriores que me aloco y se me olvidan los pasos. Ahora estuve muy concentrada y tranquila.



¿Qué proyectos se vienen para ti luego de ganar ‘Reinas del show’?

Cuando llegue a Estados Unidos tengo que comenzar a grabar un reality, me dieron permiso porque estuve con el programa, ya sabrán más en mis redes sociales.



