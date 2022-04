ROMPE SU SILENCIO. Vania Bludau se pronunció desde Estados Unidos y reveló qué pasó con Mario Irivarren. A fines de marzo, la modelo hizo pública su ruptura con la ‘calabera coqueta’.

Ahora, ‘Amor y Fuego’ compartió un avance de Vania Bludau donde afirmó qué decidió priorizar un tiempo para ella.

“(¿Qué ha pasado con Mario Irivarren) Tengo que darme mi tiempo. A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás” , afirmó.

Cabe precisar que fue Vania quien emitió un comunicado para dar a conocer que su relación con Mario había llegado a su fin; sin embargo, evitó brindar mayores detalles. “Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte”, escribió.

Lorena Celis sigue en coqueteos con Sergio Peña, pero Valery Revello manda contundente mensaje (Video: Willax Tv)

Vania Bludau: “Yo no tengo la capacidad de odiar”

En otro momento, la exchica reality asegura que no guarda rencor a Mario Irivarren. “Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, enfatizó.

“(¿Qué le dirías a “Mario Iri”?) Nada, nada (¿Qué este muy bien?) Nada” , dijo de manera contundente.

