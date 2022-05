Mario Irivarren se encuentra en el ojo de la tormenta al aceptar que ha tenido actitudes agresivas con su entonces pareja Vania Bludau. La modelo rompió su silencio con el programa ‘América Hoy’ para asegurar que ella también necesita ayuda profesional por normalizar algunos episodios de violencia.

“ Yo estoy clara que yo también necesito ayuda porque yo he normalizado actitudes, o sea yo desde hace un mes estoy yéndome a terapia porque yo he normalizado actitudes , las cuales no debí normalizar”, dijo la exchica reality en comunicación con el productor del magazine matutino.

En esa línea, Vania Bludau señaló que tuvo esperanza que Mario Irivarren cambie su comportamiento y que ese fue el motivo por el cual continuó con su romance.

“Muchas mujeres por hacerse las salvadoras llegan a un punto de normalizar situaciones por la esperanza de que la persona cambie ¿no? Y ya, es verdad”, puntualizó.

declaraciones de Vania en américa hoy

“ A mí Mario me ha dicho gracias, Mario no me tiene rencor, no me tiene, ni nada de eso porque siempre lo he querido ayudar y creo yo que esto le va a ayudar un poco más a tener una relación a futuro mejor con quien sea que esté o inclusive personal”, precisó.

VANIA BLUDAU SIENTE PENA POR MARIO

En otro momento de su pronunciamiento, Vania Bludau revela que ha sentido pena por Mario Irivarren, al verlo sentado en el programa de ‘Amor y Fuego’ hablando sobre su falta de control, pero aseguró que minimizó la violencia que vivió.

“ Me ha dado pena verlo en televisión, siento que ha tratado de decir lo que es, a sus palabras, porque obviamente no se va a meter un tiro en la cien ... como... sí, soy agresivo, sí soy esto. Pero bueno, lo ha tratado de decir en sus palabras, no sé como minimizando a veces”, sentenció.