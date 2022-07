Mario Irivarren se confesó para Amor y Fuego a dos meses del escándalo que protagonizó con su expareja Vania Bludau, quien lo acusó de maltrato físico y psicológico. El exchico reality aseguró que ya dejó su pasado atrás y ahora se centra en su presente.

“En mis últimos días no tenía paz, no me sentía nunca tranquilo, vivía ansioso, vivía preocupado, nervioso, atormentándome por fantasmas del pasado, vivía preocupado por el futuro pero hoy en día vivo mi presente, no pienso en el pasado y menos me preocupo por lo que aún no ha llegado”, dijo el empresario para el programa de Rodrigo González.

Asimismo, comentó sus recientes viajes por México, Estados Unidos e Ibiza, donde se le vio acompañado de guapas mujeres. “Yo fui a hacer un curso de buceo pero nos invitaron a Tulum, no gasté casi nada de plata. Luego me fui a Miami porque unos amigos habían ido y el pasaje estaba barato”, comentó. “Ibiza es como Las Vegas, lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza”, agregó.

Mario Irivarren aseguró que está soltero pero dio a entender que sí tuvo sus romances fugaces por Europa. Además, informó que pronto se va a Chile con Hugo García y Diego Rodríguez, aunque será un viaje solo de chicos.

Al momento, el exchico reality la está rompiendo con su negocio de casacas de promoción, las cuales entrega en persona en los colegios del Perú.

VANIA VOLVIÓ A PERÚ

Vania Bludau llegó hace unos días al Perú y volvió a hablar de Mario Irivarren. A través de sus comentarios de Instagram, le contestó a una seguidora que le recordó los chats que publicó sobre su ex y ella aseguró que él nunca los aclaró pero que tampoco le importa ya.

Al ser consultado por estos comentarios, Mario prefirió no opinar. “Le huyo al conflicto y mi postura siempre va ser en silencio, para mí ya es una etapa de mi vida que ya está cerrada y estoy enfocado en cosas nuevas, de mi pasado ya no tengo que hablar”, acotó.

