Vania Bludau se disculpó por no llevar correctamente la mascarilla y aclara que ella no asistió a ninguna ‘fiesta covid’ | VIDEO La modelo afirmó que no participó en alguna fiesta o reunión al sur de Lima, pero sí hizo un mea culpa por no usar bien el cubrebocas, tras ser ampayada por el programa “Magaly Tv: La firme”