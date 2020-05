¿Los une un hijo? Vania Bludau se pronunció sobre los comentarios en redes sociales que apuntan que está embarazada del abogado con el que recientemente terminó su relación.

Vania Bludau publicó fotos en su cuenta de Instagram donde se le veía con el estómago un poco hinchado. La imagen generó que muchos usuarios en redes sociales comenten que la modelo está embarazada del abogado Frank Dello Russo.

Al respecto, la modelo grabó un Tik Tok y calificó a los usuarios que hicieron rumores sobre un posible embarazo de envidiosos. “Para los que me decían ayer que estaba gorda y que parecía embarazada no señores, había comido tres panes con queso. hoy amanecí normal. No seas envidioso” menciona Vania Bludau en la aplicación de videos.

Además, Vania Bludau indicó que sus planes de convertirse en mamá estaban programados para después de la boda, sin embargo, ya que el compromiso no se llevará a cabo, la modelo no se ha vuelto a pronuncia sobre el tema. La bailarina confirmó que terminó su relación con Frank Dello Russo tras confirmar que el abogado es miembro activo de la aplicación para citas, Tinder.





VIDEOS RELACIONADOS

Vania Bludau termina relación con abogado

Vania Bludau- jergas peruanas

TAMBIÉN PUEDES LEER

Vania Bludau cancela compromiso con su novio porque le encontró facturas de Tinder

Vania Bludau confirma fin de su relación tras descubrir que su novio usa Tinder: “Eso fue solo la cereza del pastel”

Vania Bludau y Tinder son tendencia en redes sociales tras conocerse la razón del fin de su noviazgo con abogado | FOTOS