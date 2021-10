LO SILENCIA. Vania Bludau fue eliminada de la última gala de Reinas del Show por el jurado, pero Gisela Valcárcel le dio una oportunidad más. Sin embargo, a la modelo no le gustó para nada la actitud de Santi Lesmes, a quien le dejó unas palabras.

“Me gustó muchísimo los comentarios de Tilsa y de Belén porque lo hacen como jurados y como personas. Uno no puede ir a su trabajo tirando hate a la gente, por más que sea su papel”, dijo en clara referencia a Santi, quien en las últimas presentaciones arremetió contra Vania.

“Santi me habló horrible, inclusive ahora en la entrevista que le dieron, pero no voy a dejar que esos comentarios calen. La semana pasada terminé llorando porque soy una persona muy sensible, fuerte por fuera, pero soy super sensible. Dejé que cale mucho lo que dijo, esta vez no voy a dejar lo que cale en mí”, sostuvo Vania Bludau.

La pareja de Mario Irivarren declaró detrás de cámaras para Reinas del Show y no pudo evitar quebrarse ante las constantes críticas y el mal trato de Santi Lesmes.

“Siempre ese tipo de comentarios y malas leches no debería darlo antes de los bailes porque pueden desconcentrar. No es justificación lo que me ha dicho antes”, precisó.

SANTI LESMES CRITICA A VANIA BLUDAU

El español Santi Lesmes, quien es conocido por sus duras críticas cuando se trata de dar una opinión, volvió a arremeter contra una competidora de Reinas del Show: Vania Bludau.

“Reflexionando ahora las actuaciones de Vania no entiendo como ganó hace dos años. Supongo que a lo mejor era otro nivel y como dice el dicho. “En el país de los ciegos, el tuerto es el rey”, cuestionó duramente.