La influencer y modelo, Vania Bludau se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos. Así lo anunció a través de su cuenta en Instagram, donde dio detalles de este importante día.

Bludau se veía más que feliz por haberse vacunado contra esta mortal enfermedad. Explicó que se vacunó en Miami debido a que ella es residente en ese país y sus papeles avalan su vacunación.

“Efectivamente hoy me vacuné la primera dosis. Yo soy residente, tengo ID de Florida, tengo papeles aquí. No en todos los estados están vacunando a personas que no sean residentes. Acá en Miami tienes que tener suerte. Sé que en algunos estados están vacunando a turistas”, contó Vania Bludau en su red social.

“Me he sentido bien, solo me duele el brazo. Es una vacuna normal super rápida, tengo un video que pronto lo pondré. Espero que pronto, pronto en un tiempo no muy lejano llegue la vacuna para todos a Perú”, agregó.

Detalló que la vacunaron con Pfizer, fue su primera dosis y dio los motivos por los que viajó a Miami. “El motivo número uno por el que vine a Miami no fue por la vacuna, pero obviamente aproveché. Fue simplemente porque me estoy mudando, estoy arreglando algunas cosas aquí”, señaló.