Vania Bludau se está vengando de Mario Irivarren porque no la buscó, según amiga: “Ella quería regresar”

¿CÓMO? ‘Amor y Fuego’ difundió audios de Evelin, amiga y confidente de Mario Irivarren, donde afirmó que Vania Bludau inició su “venganza” contra el exchico reality porque se fue de viaje y comenzó su vida de soltero.

“Ellos terminaron bien como amigos y toda la cosa, es más, ella lo llamó para preguntar cómo estaba qué tal, ella estaba en Estados Unidos”, afirmó.

Según detalló, el detonante que causó que Vania Bluadu revele que fue víctima de violencia fue un viaje a Trujillo que hizo Irivarren. “El viaja a Trujillo a juerguear con sus patas como soltero y a ella le llegó al huev... y ahí es cuando empezó”, narró.

“ Ella lo bloquea y ahí empieza la venganza ¿por qué? Porque ella quería que la busque, ella quería regresar... ella quería todo” , recalcó.

Evelin, amiga de Mario Irivarren, detalló que el empresario no quería reanudar la relación con Vania Bludau y por eso no la buscó. “Él claramente, no quería... quería alejarse de ella...porque sabía que era una relación tóxica”, añadió.

Ante ello, Gigi Mitre dijo que todo tenía sentido con esta versión, ya que, tras terminar, ambos aún se lucieron juntos.

“Al fin de semana siguiente, a pesar que habían terminado, estaban felices, en la playa, se seguían siguiendo en redes, sí creo que hubo un detonante que haya hecho que Vania ahora vaya a contarlo todo, diciendo no a la violencia”, enfatizó.

