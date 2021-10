En la gala anterior de “Reinas del show 2″, Vania Bludau presentó algunos mareos y todo pensaron que estaría en la ‘dulce espera”, pero la modelo precisa que el instinto maternal aún no despierta en ella. “Esta gala será de caracterización y tengo que interpretar a Shakira. Ella baila increíble la danza árabe, así que me estoy esforzando mucho, ensayando a full. Este sábado voy a mover las caderas como Shakira”, adelantó Bludau.

¿Te sientes físicamente preparada?

Estoy con una contractura desde la semana pasada, me duele desde el cuello hasta el lumbar, pero, igual, este sábado voy a dar todo de mí en la pista de baile.

Llegas a la quinta en sentencia, ¿por qué crees que pasó esto?

La verdad, me parece super injusta la puntuación, la gala pasada han regalado un 11, y a mí me han puesto 9, pero, cada jurado tiene su manera de ver las cosas. Que Diana también haya caído en sentencia me parece increíble, cuando ella bailó muy bien las dos coreografías.

Estás en sentencia con Milena Zarate y Diana Sánchez, ¿quién de las dos debería abandonar la competencia?

Que el público y el jurado elimine a quien tenga que eliminar, yo no quisiera irme, pero uno nunca sabe qué puede pasar en la competencia.

Vania Bludau en la pista de baile de Gisela Valcárcel (Foto: GV Producciones)

Milena comentó que tú deberías irte de la competencia...

Que comente lo que quiera comentar, cada quien tiene su opinión, yo no voy a hablar mal de nadie.

Luego que se dijera que podrías estar embarazada, muchas de tus compañeras manifestaron sus deseos por convertirse en madres, ¿qué opinas?

En realidad, me han fastidiado por el tema de los hijos, no sé por qué, me dolía la barriga, pero nada que ver con que estaba embarazada. De hecho, en algún momento quiero ser mamá, pero creo que todo a su tiempo. Y si las compañeras también lo desean, si cada una de ellas quiere y tiene con quien tener hijos, pues, adelante, un bebé siempre es lindo.

