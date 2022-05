El caso de Vania Bludau y Mario Irivarren sigue dando qué hablar. Esta vez, Samuel Suárez compartió unas imágenes de una supuesta pelea de la expareja, el pasado 17 de marzo en pleno concierto de Víctor Muñoz.

“La ratuja presente, que ya hemos visto que estaba a un metro, prácticamente se percató de una discusión pero yo no veo nada, yo no vi discusión, los vi apachurrados, pero miren lo que me dijo la ratuja”, dijo el popular Samu en sus historias.

“Estuve al lado, no todo lo que brilla es oro”, indicó que seguidora de Instarándula que captó las imágenes.

Samuel Suárez aseguró que pudo haber sido una discusión común de pareja pero según lo que hemos visto en los últimos días, Mario Irivarren está tratando de justificar su violencia. “Prácticamente el confiesa a medias y trata de normalizar este hecho, porque sabes muy bien que acá en el Perú a los violentos, a los golpeadores, los rechazamos”, acotó el periodista de espectáculos.

VANIA LANZA ADVERTENCIA A MARIO

Por otro lado, Samu mostró una captura de pantalla con un comentario de Vania Bludau, que le contestó a una seguidora que le increpó por su denuncia. “Me cuenta por favor cuál es la vez anterior donde dije que alguien me maltrató, porque en la actualidad aún ni cuento los incidentes de violencia y no sé si lo haré. Asimismo, tengo miedo de no hacerlo y que le pase a otra persona ”, escribió la modelo.

SAMU DICE QUE MARIO PERDERÁ SUS MARCAS

Samuel Suárez le lanzó una advertencia a Mario Irivarren y dijo que después de su ‘mea culpa’, las marcas le quitarán su apoyo. “Debe estar temblando. Vania está esperando que él lo diga y a él le va costar porque confesar públicamente que agredió a Vania, involucra que pierdas las marcas que te apoyan. Adiós zapatillitas, adiós ropita, se acabó para siempre porque aquí ninguna marca va a apoyar la imagen de un violento. Vania lo ha destruido, lo ha sepultado públicamente”, indicó.

