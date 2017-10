Vania Bludau está solterita y dice que no tiene romance con bailarín [VIDEO]

Vania Bludau contó que puso punto final a su relación con el abogado norteamericano Frank Dello Russo, pero aclaró que no tiene un romance con su bailarín Oreykel.



“Cuando Frank llegó (al programa) nos emocionamos y me dio mucha felicidad verlo y saber que estaba bien, pero al mismo tiempo sentía que me absorbía mucho. Estoy soltera, pero feliz”, dijo Vania Bludau.



Gisela y Tilsa dijeron que tienes mucha complicidad con Oreykel. ¿Puede surgir un romance?



No hay nada de eso. Hay una buena amistad y un lindo respeto entre nosotros, nos llevamos superbién. Yo estoy contenta con él porque es un extraordinario bailarín.



Por cierto, Karen Dejo afirmó que si regresa a ‘Reyes del show’, Oreykel será su bailarín...

Yo no me pongo sabrosa con nadie, respeto las decisiones de la producción.



Además, precisó que Anahí de Cárdenas merecía levantar la copa del reality. (M.C)



Vania Bludau y bailarín en El Gran Show