Vania Bludau sufrió fuerte caída cuando ensayaba para 'Reinas del show', pero aseguró que no se fracturó

Vania Bludau sufrió, ayer, una terrible caída en ‘La Academia’, mientras ensayaba para su presentación de este sábado en ‘Reinas del show’.



Según se observó en un video que compartió Gisela Valcárcel en su cuenta de Instagram, la modelo estuvo practicando unas piruetas junto a su bailarín Diego Cornejo y, en un segundo de descoordinación, terminó en el suelo cayendo sobre su cadera y hombro derecho.



“Miren lo que sucedió con Vania Bludau. Igual sigue ensayando. Eres increíble”, citó Gisela Valcárcel al pie del clip.



Al respecto, Vania Bludau comentó que la mencionada ‘cargada’ la realizó en otras ocasiones sin ningún inconveniente, pero ayer le agregaron un ‘doble giro’ que se olvidó de hacerlo en el instante y terminó en el piso.



“Tenía que girar dos veces, me encogí antes y me fui para atrás. Gracias a Dios no me he roto nada”, sostuvo la modelo.



¿Esta caída afectará la lesión de rodilla que tuviste?

No, porque justo cuando me estaba cayendo puse mis manos para no caer de cara y la pierna la roté. Me golpée el muslo y el hombro. Si caía de rodilla, ahí sí habría sido otra la historia.



¿Te han chequeado los médicos?

No. Me puse nada más unos parches para el dolor, llegando a mi casa me pondré hielo.



¿La responsabilidad de la caída fue tuya o de tu bailarín?

No puedo echarle la culpa a mi bailarín porque ya nos había salido antes (la pirueta).



¿Tu presentación del sábado peligra?

No. Estoy bien, hay un pequeño dolor, si me ven el sábado con un moretón en la pierna es por la caída.



¿Cómo vas con los ensayos?

Estamos en un ‘loco’ porque tenemos un ‘versus’, a mí me toca con Dorita, es súper fuerte como todas.



Vania Bludau sufrió fuerte caída durante ensayo. (Video: Instagram)

(D. Bautista)