Da que hablar. Usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos con el fin de la relación de Vania Bludau con el abogado Frank Dello Russo. El motivo de la separación fue el perfil del profesional en leyes en Tinder.

De inmediato la noticia se viralizó en redes sociales. Usuarios comentaron con perplejidad y sorpresa la actitud del abogado, quien hasta hace unos meses le juraba amor eterno a la modelo. Muchos cuestionan que el abogado le haya sido infiel a la modelo, sin embargo, hay quienes consideran que la belleza no tiene nada que ver con el compromiso que uno asume en una relación.

“Cada vez que le sacan la vuelta a una actriz/ modelo conocida saltan a decir: “ay como la van a engañar si es VANIA BLUDAU?!” por qué? O sea que si no estás igual de buena que ella si es medio entendible que te c(...)? Todas merecemos respeto y amor ps no importa como te veas”, “Cómo no te vas a sorprender de que le sean infiel a Vania Bludau si sigues relacionando fidelidad con belleza física. Madura”, “Si gente a Vania Bludau también le engañaron y aquí no importa el físico. El que quiere ser infiel lo es con cualquiera”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Por su lado, Vania Bludau confirmó el fin de su relación a Rodrigo González. “Rodrigo ya quiero cortar esto de raíz, me tomé unas horas para verificar esa información y desafortunadamente para mí es cierto. Eso fue solo la cereza del pastel. Lamentablemente las apariencias engañan y la única culpa es mía por mostrar lo mejor en redes sociales”, escribió la modelo.

“No voy a explayarme hablando esta vez por respeto a mi familia y amigos que por este medio se están enterando y es una pena. Siento mucho los actos de los demás. Estoy Tranquila y una vez más mirando hacia adelante”, agregó Vania Bludau.

Cada vez que le sacan la vuelta a una actriz/ modelo conocida saltan a decir: “ay como la van a engañar si es VANIA BLUDAU?!” por qué? O sea que si no estás igual de buena que ella si es medio entendible que te caguen? Todas merecemos respeto y amor ps no importa como te veas — cosima (@majoggamarra) May 2, 2020

Vania Bludau se enteró que su novio tenía una cuenta en Tinder y terminó con él, pero lo más importante es que no anda subiendo estados ridículos de decepción en sus redes sociales, ya saben, sean como Vania. — Sopero Viejo (@SoperoViejo) May 2, 2020

Cómo no te vas a sorprender de que le sean infiel a Vania Bludau si sigues relacionando fidelidad con belleza física. Madura. — Oscar Ferrari (@Lubi_Mac) May 2, 2020

Oye mira, Vania Bludau le descubrió a su novio que tenía cuenta en Tinder....



Todos los hombres... pic.twitter.com/Cn7HIkipC4 — Ja_Bicho 😷 (@Ja_Bicho) May 2, 2020

Si gente a Vania Bludau también le engañaron y aquí no importa el físico. El que quiere ser infiel lo es con cualquiera. — Elm (@Uncafeyunlapiz) May 2, 2020

