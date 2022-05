Samuel Suárez nuevamente se refirió al escándalo que se desató entre Mario Irivarren y Vania Bludau, luego que la modelo saliera a denunciar maltratos y él hiciera un mea culpa donde reconoce que tiene problemas en el control de la ira.

El popular Samu usó sus historias de Instarándula para preguntarse si en realidad el público ha apoyado al empresario, ya que el último viernes salió en sus redes sociales a agradecer por las muestras de cariño de sus seguidores en estos difíciles momentos.

“Vania no es de mi total agrado, me parece un joyón, y lo vemos desde la pandemia, desde que mandó a Ticlio a los policías. Yo la conozco desde la época de Combate y siempre ha tenido un temperamento explosivo, malcriada, maleducada, siempre ha sido un señor joyón, pero de ahí a apoyar o justificar la violencia, eso no se lo merece ni una sola mujer ”, dijo Samuel Suárez.

Asimismo, reconoció que todos tenían un concepto diferente de Mario Irivarren, incluyéndose, ya que lo consideraba un caballero.

VANIA TIENE AMENAZADO A MARIO

Samu también comentó que varios personajes del mundo de los realities se comunicaron con él para contarle que Vania Bludau tiene amenazado a Mario Irivarren. “Qué más le sabrá entocnes si me dicen que lo tiene ahí, qué más sabe”, acotó el periodista de espectáculos.

Asimismo, le pidió a la modelo que deje de lado el show mediático y que, si tiene más testimonios de violencia, que salga a contarlo todo de una vez.

Samu reveló que varios personajes del mundo de los realities le escribieron para contarle que Vania Bludau tiene amenazado a Mario Irivarren. “Qué más le sabrá”, se preguntó el creador de Instarándula.

TE PUEDE INTERESAR

Valery Revello y Diego Rodríguez son captados besándose apasionadamente en concierto de Raw Alejandro

Ex de ‘La Puca’ llora y se compara con Mario Irivarren: “También necesito terapia”

Carla Barzotti feliz tras abrir OnlyFans a sus 51 años: “Mi hijo me motivó”