Vania Bludau no se quedó callada ante los descargos de Mario Irivarren este jueves para Amor y Fuego. La modelo se comunicó con la producción del programa de espectáculos de Willax y le envió un mensaje a su expareja, en medio de la polémica por sus denuncias de maltrato.

“El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro, yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale ni la voz, no puedo escribir ahora”, expresó a través de un mensaje de WhatsApp.

Además, aseguró que en esos momentos muchas personas intentaban comunicarse con ella, por lo que decidirá alejarse por un momento del mundo. “Mi teléfono está que revienta, voy a apagarlo, creo que seguirá todo como mantequilla ”, dijo dando a entender que Mario Irivarren no había sido completamente sincero con la situación.

El empresario de Gamarra aseguró que nunca quiso minimizar sus actos, pero tampoco se sentará en un set de televisión a decir que es un monstruo. “No lo soy”, acotó de manera enérgica.

RODRIGO Y GIGI SE INDIGNAN CON VANIA

Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron sorprendidos por los mensajes de Vania Bludau, quien al parecer no estaba contenta con las declaraciones de su ex. “Lo que quiero entender es hasta dónde quiere llegar Vania, qué quieres que pase”, le preguntó el popular Peluchín. “Nosotros no vamos a ir a la Policía a denunciarlo” , agregó la conductora.

“Ha querido ser más descriptiva para que dimensionemos por qué ella está tan dolida, nos ha quedado clarísimo”, dijo Gigi luego de unos minutos de reflexión sobre el tema.

“Pensábamos que Mario manejaba más o menos los mismos parámetros que tú cuando te molestas, la gente dice ‘cómo ha cambiado Mario con Vania’, pero cuando las cámaras no están encendidas, es más agresivo con ella”, indicó Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR

Mario Irivarren revela que no quería ir a terapia pero Christopher Gianotti lo ayudó: “Es un gran amigo”

Mario Irivarren admite que es violento y que va a terapia tras terminar con Vania Bludau: “Traspaso la barrera del autocontrol”

Mario asegura que no ahorcó a Vania, pero ella lo desmiente EN VIVO: “Me trataba así porque tuvo traumas con Ivana”