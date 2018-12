Vania Bludau estaba a punto de abordar un vuelo a Colorado, pero su novio cambió los planes en pleno aeropuerto | VIDEO

Vania Bludau recibió el mejor regalo de Navidad. La exchica reality estaba en el aeropuerto junto a su novio Frank Dello Russo a punto de abordar un avión para viajar a Colorado, en donde pasaría las fiestas de fin de año.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando su novio le dijo que no tenían vuelo para ese estado. Por el contrario, Frank Dello Russo le dijo a Vania Bludau que había decidido llevarla de viaje por un tour europeo para pasar Navidad.

"No van a creer lo que me está pasando en este momento. Acabo de llorar muchísimo porque pensé que me iba a Colorado, como le dije a todo el mundo, a Aspen y este niño de aquí (enfoca a Frank) me está llevando a Europa!", dijo emocionadísima Vania Bludau.

Vania Bludau

Vania Bludau incluso mostró vía un video de Instagram, un pequeño cuaderno que le había preparado su novio Frank Dello Russo con todas las fotos de los lugares turísticos que visitarían a lo largo de su viaje.

"Miren el libro que me ha hecho Frank. Miren todos los lugares a los que me estoy yendo. ¡Miren esto! Me estoy muriendo de amor. Woah, me saqué la lotería con este hombre. De verdad. Me siento tan bendecida", declaró Vania Bludau mientras mostraba su libro.

El primer destino al que llegó la exparticipante de Combate fue Finlandia. El país estaba a unos 23 grados bajo cero y Vania Bludau indicó que lo máximo que ella había soportado antes era 6 grados.