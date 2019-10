Vania Bludau vuelve este sábado al sillón rojo de El Valor de la Verdad para ¿destruir a Christian Domínguez?

Vania Bludau se sentará este sábado de El Valor de la Verdad para contar más detalles de su vida personal en la que será imposible no mencionar a Christian Domínguez , su expareja que ahora atraviesa su por un duro momento sentimental tras el fin de su relación con Isabel Acevedo.

Trome pudo confirmar que Vania Bludau se encuentra grabando el programa que se emitirá este sábado a las 10:00 p.m. a través de Latina.

Como se recuerda, Vania Bludau se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" pro primera vez en abril del 2016. Aquella vez, la modelo respondió las 20 preguntas de Beto Ortiz y se llevó 25 mil soles.

¿HABLARÁ DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Mientras Vania Bludau grababa la nueva edición de El Valor de la Verdad, Christian Domínguez anunció el fin de su relación con Isabel Acevedo. El conductor de 'Se pone bueno' estuvo en el programa 'Válgame' para hablar aclarar su situación sentimental.

"Si bien nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, sí, tengo que decir que sí. No quería decirlo porque parte de la familia de ella no lo sabía", explicó Christian Domínguez. El cantante confirmó que Isabel Acevedo fue quien tomó la decisión hace unos días.