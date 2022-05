El fin del romance entre Vania Bludau y Mario Irivarren sigue dando de qué hablar. La relación de los modelos terminó de forma inesperada y no dieron detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión.

La primera en confirmar el rompiendo fue Vania Bludau, quien emitió un comunicado en sus redes sociales luego que las cámaras de “Amor y Fuego” la abordaran para consultarle por los rumores.

Desde ese entonces, ambos ya no se siguen en Instagram; sin embargo, Irivarren conservaba algunas fotos junto a ella.

“Hoy fui interceptada por un programa de TV y sé que fue por mi culpa, porque si los sentimientos no se hubiesen apoderado de mí, nadie estaría buscándome para hacerme preguntas. Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema personal, es tedioso y triste, pero es lo correcto, se supone”, dijo la modelo en su comunicado.

Samuel sobre Mario Irivarren y Vania Bludau

Por su parte, Mario Irivarren, en el programa “En boca de todos”, contó que tanto él como Vania tomaron la decisión de ponerle punto final a su relación de aproximadamente dos años.

“No me hicieron la dieta de Melissa, fue una decisión de ambos, fue conversado”, respondió en un tono serio y evitando dar más detalles.

Mario Irivarren tendrá encuentro cara a cara con Vania Bludau tras ruptura: “Hay que ser profesionales”

¿Qué dijo Vania Bludau tras las declaraciones de Mario?

Vania Bludau salió al frente para aclarar que fue ella quien tomó la decisión de ponerle fin a su romance y que no fue de mutuo acuerdo, tal y como lo dijo Irivarren.

“Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y por qué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, dijo la influencer en sus redes sociales.

Además, aclaró no se va a sentar en ningún programa de televisión para hablar sobre lo que sucedió en su relación. “Tema aparte que yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%”, indicó.

Vania descartó estar despechada y aseguró que no tenía la intención de regresar con Mario. “Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que, si tuvieran cocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor”, indicó. “Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos. Solo tengan por seguro que de mi parte no envío indirectas a nadie, ya que bastante directa soy, pero en esta oportunidad optaré por el silencio”, concluyó.

Vania Bludau

Vania Bludau multiplicó por cero a Mario Irivarren: “Mi única relación seria fue con Frank Dello Russo”

Al poco tiempo, Vania volvió al sorprender luego que confesara que la única relación seria que tuvo fue con Frank Dello Russo. El comentario vino después de que la modelo explicara que le llama la atención los chicos inteligentes, mientras que lo físico no es tan importante para ella.

“Creo que más que lo físico, a mí me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser en una conversación. No digo que lo físico sea cero importante, es un plus. La amabilidad, las atenciones, la facilidad de conversar, el valorar el tiempo y seguiría con más virtudes...”, dijo en una publicación que hizo en su stories de Instagram.

Al final, destacó que la única persona que ha cumplido con todas esas cualidades fue Frank Dello Russo, con el que estuvo comprometida y a punto de llegar al altar en el pasado.

“La única relación seria que he tenido (la cual casi llego al altar) cumplía con varias de esas cualidades en su momento. Ahora quiero lo mismo y más. No creo que pueda estar con alguien menor que yo, no solo por inmadurez, sino por muchas cosas más”, enfatizó Bludau.

Vania Bludau confiesa públicamente que se arrepiente de su relación con Mario Irivarren

Días atrás, Vania Bludau regresó a Perú para ser parte de un evento, en el que también estuvo presente Mario Irivarren. Y por primera vez, la modelo habló ante las cámaras de “Amor y Fuego” sobre el fin de su relación amorosa con el exintegrante del reality “Esto es guerra”.

“Lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie. Lo que yo creo y he percibido de mi relación pasada, no la quiero volver a pasar, simplemente eso”, dijo al inicio Bludau.

Tras ello, el reportero le preguntó si en algún momento había sufrido maltrato físico a manos de Mario Irivarren, a lo que ella reaccionó desencajada. “Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No hubo violencia en sí, pero sí hubo cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita”, añadió

Asimismo, Vania confirmó que tras su polémica separación con Irivarren volverá a vivir a Miami, Estados Unidos. “Yo me voy a Miami, estoy más tranquila allá”, comentó.

¿Mario Irivarren negó agresión a Vania Bludau?

Por su parte, Mario Irivarren se negó a responder si había agredido a su expareja. “Sobre temas personales los resuelvo de la manera correcta, que es por interno”, dijo al ser consultado por la prensa.

