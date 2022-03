¿Ya daban señales? Vania Bludau anunció el fin de su relación con Mario Irivarren, luego de dos años. La modelo emitió un comunicado en sus redes sociales.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte”, escribió Vania Bludau.

No obstante, en redes sociales muchos usuarios se mostraron sorprendidos debido a que solo hace algunos días se dejaron ver juntos en la playa; sin embargo, Vania Bludau y Mario Irivarren llamaron por más de un incidente que protagonizaron.

Punta Hermosa: Vania Bludau y el día que caminó sola a las 3 a. m. mientras Mario se quedó en discoteca

En enero de este año, ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Vania Bludau caminando sola a las 3.00 a. m. por las calles de Punta Hermosa, pese a que ella y Mario Irivarren llegaron juntos para juerguear en una discoteca.

Tras las imágenes de la modelo retirándose sola de la discoteca, ella se pronunció y le envió un mensaje a ‘Peluchín’. “Ahhh, Rodri, omg, acabo de ver que me grabaron retirándome de la fiesta de ayer. Me tenía que ir a ver a mi hermana, estoy de niñera pues. No me inventen temas con mi amor”, dijo.

Vania Bludau y Mario Irivarren, la “pelea” en Punta Hermosa: ¿Desde cuándo daban señales de problemas?

Otra ‘pelea’ de Vania Bludau y Mario Irivarren en plena calle

En el programa de Rodrigo y Gigi, también se recordó una ‘pelea’ de Mario y Vania luego de salir de una discoteca. En las imágenes, se puede ver al exchico reality tratando de tomar por la cintura a Vania, pero ella evitó el contacto y me mantuvo con los brazos cruzados.

Se desconoce el motivo de ese “pelea”, pero una hipótesis es que, al parecer, a Mario le molestaba que Vania sea el alma de la fiesta; no obstante, eso fue desmentido por el propio Irivarren.

“En discoteca estaba desataca, moviendo las cuatro letras, la gente de vacila, la gente le aplaude (¿No te molesta?) No, a mí me encanta que sea como es”, afirmó.

Cabe precisar que, en su comunicado, Vania Bludau no brindó mayores detalles sobre los motivos del final de su relación con Mario Irivarren.

