Vania Masías anunció el inicio de su campaña ‘Desbloquea tus pasos’ y el programa Top (Training on point), dirigido a chicos de 13 a 17 años para formarlos a nivel profesional y puedan participar en diferente competiciones.

“En realidad, uno de los sectores más golpeados (por la pandemia) ha sido el nuestro: arte y cultura. Yo me siento como el ave Fénix, ahorita estamos con una lucha muy fuerte y estamos apostando por este verano abriendo un nuevo local en Miraflores con 4 salas y metiéndole todo al campamento de verano, que es para chicos de 4 a 12 años. Aparte estoy lanzando un programa que se llama Top (Training on point) para chicos de 13 a 17. La idea es entrenarlos a nivel profesional y al final habrá una audición para armar el elenco que me voy a llevar a competencias. Es la primera vez que me abro a esto, yo siempre estuve un poquito reacia por la cantidad de competencias que tuve de adolescente”, afirmó la fundadora y presidenta de la Asociación Cultural D1.

Y por qué cambiaste de opinión respecto a las competencias.

Ya me amisté con todo ese tema. Además, hay chicos que están más que preparados para eso, lo quieren y lo exigen. Entonces, estamos con esta campaña que se llama ‘Desbloquea tus pasos’ y es inspirada en todos los chibolos que están sentados frente a la pantalla y se están moviendo poco y muchas veces no se atreven a colgar sus cosas o poner videos de ellos, en las redes, porque dicen: “No soy tan bueno o no soy suficiente”. Es un poco abordar todo este tema de autoestima y decir: “oye confía y ven acá”, no tener ningún miedo de ser uno mismo.

La pandemia nos ha llevado a ser sedentarios.

Por supuesto. No solo eso, sino que ya están muy enviciados con las pantallas y les genera una dependencia. Lo que hemos desarrollado es muy divertido porque todo lo que le genera dependencia a los niños y adolescentes es esta gratificación inmediata. Entonces, los cursos los hemos diseñado de tal manera que van a sentir lo mismo, van a sentir esos retos de cortos plazos, que los van a enganchar y hacer que vayan dejando las pantallas de a poquitos.

Este programa va dirigido para todos los que tenga ganas de bailar.

Por supuesto, de moverse incluso. Tenemos diferentes géneros, estilos, usamos mucho la improvisación, el teatro, las artes plásticas. También el juego y el arte para que los más pequeños empiecen a sentirse en confianza y en un ambiente de confianza.

Son muchos años de experiencia...

Mira, nos acaban de certificar para las capacitaciones a docentes por el gran impacto que hemos tenido, en estos dos años, con ‘Revelarte’ donde abordamos las habilidades socioemocionales con el arte. El próximo año, gracias a Alicorp que ha financiado este piloto, ya estamos transfiriendo nuestra metodología a las escuelas públicas y hemos empezado a trabajar por las de mayor vulnerabilidad, las que están focalizadas en alta delincuencia. Esa es la experiencia de 16 años trabajando en el campo que lo estamos volcando hacia la escuela para que todo el mundo pueda acceder a esta metodología, y a la vez tener actividades físicas y esté en movimiento.

Cuándo se inicia la campaña ‘Desbloquea tus pasos’...

Los programas formativos como el campamento de verano y el Top empiezan el 4 de enero. Se pueden inscribir y contactarnos directamente a www.d1gital.pe y también hemos sacado una campaña para ‘regalar movimiento’. Puedes comprar unas tarjetas y las obsequias a tus hijos, sobrinos para que tomen clases de baile. Es una opción de regalo chévere de Navidad.