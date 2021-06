Vasco Madueño usó sus redes sociales para agradecer a Pero Suárez Vértiz su apoyo y las palabras que le dedicó, y en donde aplaudió su coraje que tiene el joven de 19 años en su lucha por su identidad y ser reconocido formalmente por Guillermo Dávila.

“Vasco, no tengo el gusto de conocerte; pero no hace falta para descubrir que eres un chico lindo, un artista de verdad, y sobretodo un compatriota mío. Además tienes la edad de uno de mis hijos, y eso me despierta un sentimiento de paternalidad hacia ti, igualito al que siento por todos los amigos de mi hijo”, escribió Suárez Vértiz en su cuenta de Instagram.

“Para empezar, el video aquel en el que tu padre dice que ‘fuiste un accidente’, ni te debe molestar. Yo fui un accidente, hasta mi mamá me enseñó el sillón donde me fecundaron sin quererlo. Mi hija también sabe que fue un accidente. Lo sabe desde que nació. Y siempre se ríe de ello. John Lennon, quien vivió un caso exacto al tuyo, decía que la mayoría de los seres humanos “éramos producto de una borrachera de un sábado por la noche”, afirmó.

Asimismo, el intérprete de ‘Me elevé' le mandó un misil a ‘La Voz Perú'. “Regresando al presente, Latina ha contratado a tu papá como jurado de ‘La Voz Perú’. Y yo, conociendo la inteligencia de Susana Umbert (Gerente de producción del canal) , estoy seguro que ha tocado el caso de tu poderosa e ineludible existencia, con él. Ella, según mis presentimientos, ha contratado a tu padre con la condición de que resuelva su pendiente contigo, porque mientras no lo haga, el programa La Voz Perú carecería de toda legitimidad, valores, respeto, empatía, y en consecuencia, rating”

VASCO MADUEÑO RESPONDE

Tras leer las palabras de Pedro Suárez Vértiz, Vasco Madueño se pronunció en sus redes sociales. “Gracias Pedro por tus palabras. En realidad hay que pasar por esto y estar del otro lado para poder entenderlo”.

“En realidad el motivo de estar en medios es porque fui convocado por el programa con su salud para hacer labor social, que es tan necesaria en nuestro Perú. No he venido, ni tengo la intención de hacer un show mediático, ni de recibir un abrazo que podría ser falso en un programa de televisión... Hace 19 años que espero una comunicación real, sin terceros, ni cámaras de por medio. Así como el compromiso real por parte de Guillermo, el cual seguiré esperando”.

