El hijo peruano de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, manifestó que no confía en la prueba de ADN que se hizo el conocido cantante venezolano, según lo manifestó en una entrevista para ‘Magaly Tv, La Firme’.

“Así no se hace una prueba de ADN. En el mensaje (que le dejó) no me dice ni el nombre del laboratorio. Tendríamos que ir juntos. Sería más ético que yo escoja el laboratorio”, manifestó.

Cuando Magaly Medina le preguntó al talentoso joven peruano si confiaba en la prueba que se tomó ‘Nacho’ Dávila, Vasco respondió con un rotundo ‘No’.

Afirmó que antes de hacerse cualquier prueba, le gustaría conversar con él en persona por primera vez en su vida. “Yo le dije que antes de hacernos la prueba, quería verlo, conversar con él”, se lamentó Madueño.

MAMÁ ACOMPAÑÓ A VASCO MADUEÑO

Para esta entrevista realizada desde Lamas ( en la selva), Vasco Madueño estuvo acompañado de su mamá, Jessica Madueño, quien afirmó que estaba junto a su hijo para respaldarlo, porque los últimos días han sido de mucho estrés.

En el programa de Magaly Medina también se anunció que Vasco podrá contar con la computadora Mac, que necesita el joven para sus estudios y que su conocido padre no le ha comprado aún. La publicista Luciana Olivares Cortez es quien decidió donar la computadora para el joven Madueño.

GUILLERMO DÁVILA SE HIZO LA PRUEBA DE ADN

Días atrás en un comunicado, Guillermo Dávila anunció que se había sometido a una prueba de ADN y que dejó todo coordinado para que Vasco también pueda realizarse la prueba cuando lo considere hacerlo. Explicó que el 19 de mayo se realizó esta prueba de paternidad.

