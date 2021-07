Guillermo Dávila abandonó nuestro país tras su participación en La Voz Perú, pero la madre de Vasco Madueño, hijo no reconocido del cantautor venezolano, le dejó unas palabras. El programa ‘Amor y Fuego’ la entrevistó junto al joven talento, pero ambos no tuvieron buenas palabras para el conocido cantante.

Jessica Madueño ha mantenido todo este tiempo un perfil bajo y solamente ha atinado a apoyar a su hijo en las decisiones que toma. Sin embargo, rompió su silencio y recalcó que finalmente se hará justicia, esto a raíz del polémico caso que envuelve la paternidad no reconocida de Vasco.

“Todo cae por su propio peso... Ya nada de lo que viene por ahí me afecta en lo más mínimo porque sé que finalmente se va a hacer justicia”, dijo a las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Madre de Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila: “Todo cae por su propio peso, se hará justicia”

Según dijo, siempre va a querer lo mejor para su hijo Vasco Madueño, a quien dijo que lo apoya porque ya sabe cómo resolver sus asuntos.

“Yo lo apoyo, en realidad el problema era que todavía era niño, entonces para un niño era bastante fuerte ver por internet lo que había dicho el padre, pero en realidad él ya vino con un chip para poder solucionar esos percances en su vida. A mí no me queda otra cosa que apoyarlo”, finalizó.

Por su parte, su hijo, quien también es cantante, se mostró dispuesto a sostener en un futuro un diálogo con su padre.

“Yo no soy una persona que deje que me agarren de idio**, pero tampoco es bueno que... Lo más importante es estar con los brazos abiertos, siempre dispuestos a perdonar... Yo estoy dispuesto, es por el otro lado el que no se logra nada, yo estoy feliz aquí, disfrutando de la música”, sentenció.