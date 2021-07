Vasco Madueño está a punto de debutar en su primer concierto virtual junto al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano. La conductora aprovechó la ocasión para entrevistarlo y hablar también sobre su padre Guillermo Dávila, quien no ha querido reconocerlo.

El talentoso joven no dudó en agradecer las muestras de cariño que ha tenido de sus seguidores, también de los medios de comunicación, pero sobre todo de la ‘urraca’, quien en varias ocasiones ha compartido videos de Vasco en su vivienda ensayando.

“Me siento agradecido que los medios hayan estado para apoyarme y siempre con una muy buena disposición, también tú, es algo que te lo agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón, también a Alfredo”, dijo.

Magaly le consultó sobre su padre Guillermo Dávila y qué es lo que pensaría si lo escucha en su concierto y qué palabras le diría, sobre todo siendo jurado en La Voz Perú. Vasco Madueño tuvo unas duras palabras hacia el cantautor venezolano.

Vasco Madueño habla de su padre Guillermo Dávila

“Eso es algo que yo no tengo ni la menor idea, para mí él es como un ser incomprensible, así que llegar a comprender qué es lo que sale de su boca, es algo que nunca he hecho, nunca he comprendido”, sostuvo

“Yo cuando lo veo, veo a una persona que siente bastante miedo, no sé miedo de qué, pero veo que él actúa mediante el miedo, no con amor y eso es algo que me he dado cuenta, yo lo percibo, es un instinto que tengo. Por el miedo nunca salen cosas buenas”, agregó Vasco Madueño, quien hace poco ha cumplido 20 años.

Además, señaló que, pese a todo, le hace sentir muy feliz que su esfuerzo esté teniendo frutos, más aún cantando la música peruana que tanto le gusta.