Vasco Madueño: “Me siento muy orgulloso de llevar en mi ADn sangre venezolana y peruana”

Hace dos semanas, el cantante venezolano Guillermo Dávila reconoció que, tras hacerse la prueba de ADN, Vasco Madueño si es su hijo; sin embargo, el joven intérprete no llegó a Reniec para legalizar los trámites. Ahora, Vasco Madueño emitió un extenso comunicado explicando lo sucedido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven cantante publicó un mensaje en el que explica el motivo por el que todavía no ha aceptado “el reconocimiento legal de Guillermo Dávila” como su padre.

“Saludo al Perú, mi patria amada, a todos mis hermanos y hermanas en todo el mundo que siempre están ahí para apoyarme y hacerme sentir tan querido. Por respeto y consideración a ustedes, escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no asistir a la RENIEC, mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, sólo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada, entiendo que tuve mucha responsabilidad en ello, pero viendo hacia atrás, y con la experiencia ganada en estos últimos meses, veo que quizás no era ese el camino, pero se aprende caminando, no quedándose inerte y así me sentí yo al no estar enterado de lo que ocurría en el canal y empresa qué contrato al Sr Dávila a la que responsabilizo de no haber manejado humana y respetuosamente esta situación, que solo se orientó en limpiar la imagen de un artista de su producción mas costosa”, empezó en su comunicado.

“En todo caso aclarado este tema, solo cabe exponer que después de haber conocido a Guillermo, ya que conocerlo ha sido en todo momento lo que yo deseaba y ver que la presión legal se encaminaba hacia el reconocimiento de paternidad de un padre, quien todavía no me ha dado motivos para poder proyectarme con felicidad de llevar su apellido, es que le escribí en la noche del día anterior enviando por Whatsapp un mensaje, medio por el que hemos estado comunicándonos, diciendo que no estaba preparado para ir a RENIEC, escrito que él leyó ya que me respondió diciendo que lo había leído, pedí que extendiera la fecha del vuelo de retorno a mi lugar de residencia para conversar, sin embargo la persona que se encargaba de esos asuntos por su lado, no pudo hacerlo, lo cual al no tener yo el manejo de mi reserva, tuve que viajar ese mismo día sin poder conversar. El resto es sólo la muestra del motivo por el que no puedo llevar con alegría su apellido, al menos por ahora, tengo fe que en un fututo se de cuenta de su proceder”, añadió.

“Sin embargo me siento muy orgulloso de llevar en mi ADN sangre venezolana y peruana, sólo he recibido amor y palabras de aliento de todos y me siento muy querido por ustedes”, sentenció el comunicado.

