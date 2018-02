VBQ: Rosy le muestra heridas en su brazo a Sergio y termina  con él [VIDEO y FOTOS]

No cabe duda que VBQ: Empezando a vivir se pone mejor que nunca. Este capítulo en particular tuvo un giro que muchos no esperaban, se trata del personaje Rosy, interpretado por Alessandra Fuller.



Rosy (Alessandra Fuller) se siente bastante asustada por el comportamiento agresivo de Sergio, interpretado por el actor Luis Baca. La joven se muestra muy nerviosa cuando ingresa a su casa y lo ve sentado pues quería sorprenderla.



Sergio siente que su comportamiento pone en riesgo su relación y le pide disculpas a Rosy (Alessandra Fuller). Sin embargo, la joven no soporta más y quiere terminar con él. El joven afirma que él no está de acuerdo con esta decisión.



Finalmente, la hija de Fabiola ( Alessandra Fuller) rompe en llanto y le pide a Sergio que se vaya. El doctor se negó y Rosy le mostró los moretones que tenía en el brazo, causados por la fuerza con que él la sujeto un día antes.



"¿No te das cuenta todo lo violento que te has vuelto? Ya ni siquiera con quién estoy. Cada vez que estamos juntos lo único que siento es que te desquitas conmigo", sostuvo entre lágrimas, Rosy, (Alessandra Fuller).



Rosy termina con Sergio

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE