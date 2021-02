La salsera Vernis Hernández comentó que se encuentra preocupada porque ha bajado 21 kilos, tras haber sido operada de la manga gástrica y haber superado el coronavirus.

En tus redes sociales se te ve más delgada, ¿cuántos kilos has bajado tras someterte a la operación de manga gástrica?

Sí, he perdido 21 kilos, ya llegué a mi peso ideal, pero bajé más rápido de lo que debía por el Covid y ahora tengo que hacerme una endoscopía de corrección.

¿Te pasó lo mismo que a Michelle Soifer?

No, a ella se le volteó el estómago y no podía ingerir alimentos, en mi caso es que bajé muy rápido de peso, lo que tenía que perder en seis meses lo hice en tres. La idea con esta endoscopía de corrección es agrandar un poco el estómago para que ingrese más alimento y así ya no perder más peso. Es una cuestión de salud.

Por otro lado, cuenta que debe empezar sus terapias respiratorias para poder recuperar sus pulmones, pues no le es posible cantar.

“Esta enfermedad te deja muchas secuelas y sigo luchando para recuperarme y volver a cantar. Por ahora no lo puedo hacer porque me agito mucho, no puedo sostener el aire, me da mareos”, cuenta. (D. Bautista)