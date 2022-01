La cantante Vernis Hernández comentó que se encuentra soltera disfrutando de su vida, su familia y no le hace caso a los ‘sugar daddy’ que sueles aparecer, pues es una mujer independiente y trabajadora.

“Siempre hay gente que se acerca y te prometen la luna, el oro y muchas cosas más, pero no me interesan los ‘sugar daddy’, yo durante toda mi vida me he caracterizado por ser una mujer independiente y trabajadora, me gusta tener mi dinero y pagar mis gastos, siempre lo he hecho desde chiquilla y he podido ayudar a mi familia”, enfatiza la cantante salsera.

¿Entonces, los choteas en ‘one’?

Yo siempre aclara las cosas desde el inicio, no soy una persona que voy a estar dispuesta al antojo de alguien. Puedo estar con una persona que sea millonaria, pero yo siempre voy a seguir trabajando y desarrollándome, destacando en lo mío. Por eso, es que me conocen en todo el Perú, lo conozco porque he hecho shows en muchos lugares y siempre recibo el cariño del público.

¿Y actualmente, te encuentras soltera?

Sí, estoy solterita, siempre conociendo a personas, saliendo con amigos, disfrutando la vida. Además, en plena pandemia es complicado entablar una relación, aún hay que seguir cuidándose y vacunarse, eso es muy importante.

¿Has retomado los shows presenciales?

Sí, ya estoy trabajando con mi orquesta pero siempre soy muy estricta con los protocolos de seguridad, pues cuido mucho mi salud y la de mis músicos. Yo he tenido el covid, llegué a estar internada, pensé que mi vida se me iba, así que soy muy estricta cuando voy a los shows porque no quiero vivir una experiencia similar, por más que tenga mis tres vacunas.

Ahora también estás debutando en la conducción…

Estoy alistando el lanzamiento del programa ‘Brujas sin escoba’ junto a mi amiga Kukuli Morante donde tendremos entrevistas, juegos y musicales. Vamos a invitar a diversos artistas del medio y mostraremos el otro lado de las figuras, les sacaremos algunos secretos. Ya empezamos a grabar el programa, saldremos en febrero por redes sociales y la idea es salir en señal abierta.

También te vas a Europa…

Así es, ya se confirmó en marzo que viajaré a España, Italia y Francia para realizar una serie de shows, que se habían suspendido un par de veces debido a la pandemia. Sin embargo, ahora todo está confirmado y será un reencuentro con el público peruano y latino que siempre sigue mi carrera.