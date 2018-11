Vernis Hernández demandó a empresario Carlos Gonzales porque no cumple con la manutención de su hijo

La cantante Vernis Hernández reveló que demandó al empresario Carlos ‘Tumbao’ Gonzales, para que cumpla con la manutención de su hijo.



¿Llegaron a un acuerdo económico con Carlos? Porque se dice que lo demandaste por alimentos.

No tenemos ningún tipo de comunicación y ya las cosas caminan por la vía legal.



¿Sabes cómo está de salud?

La verdad, no... puedo entender que es una enfermedad lo que tiene (adicciones), pero aun estando enfermo y, si tienes la posibilidades económicas, puedes asumir las responsabilidades de un niño. Yo me encargo de todos los gastos de mi hijo. Nadie sabe de mi vida, si estoy mal o bien. Yo no me puedo enfermar, él sí.



¿Él no te apoya económicamente?

No, y no me parece justo que asuma las cosas de mi hijo sola. Si él no tuviera (dinero), bueno uno es consciente, no hay y se recibe lo que se puede. Pero acá las cosas no son así.



¿Y va a ver a su hijo?

No lo ve, para nada. En realidad, mientras no le afecte a mi hijo, no tengo ningún problema. A mi hijo lo tengo en terapia emocional. Él entiende las cosas, se le ha explicado, está al tanto de todo. No le hablo mal del papá, pero tiene que estar consciente (de lo que sucede) para que le afecte menos. Gracias a Dios es un niño inteligente y si en algún momento, cuando sea grande, quiere perdonar a su papá por este tipo de comportamiento, ya es su tema. Yo solamente exijo lo que le corresponde a mi hijo. Lo hice durante casi cuatro años, pero no se me escuchó.