La cantante Vernis Hernández no le ha cerrado las puertas al amor y tampoco descarta la posibilidad de casarse este año, tal como lo hicieron diversos personajes de la farándula el pasado 2020.

“Siempre tengo las puertas abiertas de mi corazón, soy de las que piensan que el amor llega cuando tiene que llegar y no cuando se busca. El año pasado hemos estado encerrados y no hubo oportunidad de conocer a nadie. No sé cómo han hecho otras personas que se han casado, no sé cuál es el secreto, porque hubo varios matrimonios. No tuve esa suerte, pero espero que este año la cosa cambie”, expresó Hernández.

Quién sabe y este año podrías conocer a tu ‘media naranja’ y pasar a la fila de las casadas...

Si llega el amor, que llegue, y si me puedo casar, mejor todavía. Ojalá la próxima noticia sea mostrando mi parte de matrimonio para cerrar el año vacunada y casada (risas).

Por cierto, ¿cuántos kilos has bajado tras la operación de manga gástrica?

Quince kilos, me falta bajar unos cuatro más y la idea es mantenerme después.

¿Qué novedades con tu carrera musical?

Estoy emocionada porque este 16 de enero haré mi concierto virtual, que será transmitido por mi canal de YouTube. Tendré como invitados a vocalistas de ‘Son Tentación’, ‘Combinación de La Habana’, ‘Septeto Acarey’, y los informes para las entradas los podrán conseguir a través de mis redes sociales.