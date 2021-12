Vernis Hernández nos recibió en su hogar y contó que está muy agradecida por tener un año más de vida y pasar Navidad al lado de su hijo, después de vencer al coronavirus.

“El virus me agarró en enero y la pasé muy mal. Hoy estoy feliz por tener un año más de vida y al lado de mi hijo, porque soy la única persona que tiene. Es la segunda vez que Dios me da la oportunidad de seguir con vida”, contó la cantante de salsa.

¿Qué te pasó anteriormente?

Tuve un accidente de moto en Cuba, iba con mi papá y un borracho nos chocó. Tenía catorce años y para mí fue una oportunidad de Dios porque fue muy fuerte, estuve hospitalizada dos meses, tuve varias operaciones y estuve a punto de perder mi pie.

Y hace casi un año también la pasaste mal a causa del coronavirus…

Sí, estuve en la clínica dos semanas con oxígeno porque mi saturación subía y bajaba, tenía dos meses de haberme operado de la manga gástrica y no podía tomar medicamentos orales, fue difícil, veía a personas que entraban y ya no salían, muchos morían. Pero estando ahí no pensaba en cómo me sentía, sino en mi hijo, en su cuidado, ya que soy madre y padre para él.

Gracias a Dios saliste adelante...

Sí, y desde que salí tomo las cosas con más calma, no me hago problemas por las puras, no me hago un mundo. Fueron seis meses de recuperación y te cuento que uso pelucas porque perdí mucho cabello por el virus, pero son cosas pequeñas, estoy con tratamiento y ya está creciendo.

¿Cuál es tu deseo de Navidad para nuestros lectores?

Que haya mucha unidad, amor y apoyo en sus hogares. Disfruten la vida cada día porque mañana no sabemos dónde vamos a estar. Hay que ser agradecidos con las personas y con Dios que siempre está cuidándonos. También aconsejar que sigamos cuidándonos del virus, no estamos libres de volver a contagiarnos, usen bien sus mascarillas y vacúnense.

